Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации

Хотите зимой открыть баночку лета? Тогда самое время заняться консервацией! Заготовка салата из овощей на зиму — это прекрасный способ сохранить вкус и пользу сезонных продуктов. Такая баночка выручит в любой момент, став основой для быстрого ужина или ярким дополнением к гарниру.

Главное преимущество таких салатов — их вариативность. Вы можете использовать любые овощи, которые есть под рукой: помидоры, огурцы, болгарский перец, лук и морковь.

Овощи нарежьте одинаковыми кусочками, чтобы салат выглядел аккуратно. Для маринада на литр воды добавьте столовую ложку соли, 2–3 столовые ложки сахара, полстакана уксуса (можно 9%) и специи — перец горошком, лавровый лист, чеснок. Вскипятите маринад, залейте им овощи в стерилизованные банки и сразу закатайте. Через несколько недель вкус станет насыщеннее, а овощи — хрустящими и пряными. Такой салат отлично подойдёт как добавка к картофелю, мясу или даже как начинка для пирогов. Вариантов использования много, а польза — очевидна: витамины, натуральные продукты и никакой химии.

Для надежного хранения важно тщательно простерилизовать банки и крышки и строго следовать рецептуре, особенно в части количества уксуса или лимонной кислоты.

Уделите немного времени этому процессу сейчас, и холодными вечерами вас будет ждать витаминный взрыв из лета. Удачной вам заготовки салата из овощей на зиму и приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами лучшими рецептами семи салатов на зиму из домашних овощей. Приятного аппетита!