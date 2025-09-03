Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 20:30

Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации

Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите зимой открыть баночку лета? Тогда самое время заняться консервацией! Заготовка салата из овощей на зиму — это прекрасный способ сохранить вкус и пользу сезонных продуктов. Такая баночка выручит в любой момент, став основой для быстрого ужина или ярким дополнением к гарниру.

Главное преимущество таких салатов — их вариативность. Вы можете использовать любые овощи, которые есть под рукой: помидоры, огурцы, болгарский перец, лук и морковь.

Овощи нарежьте одинаковыми кусочками, чтобы салат выглядел аккуратно. Для маринада на литр воды добавьте столовую ложку соли, 2–3 столовые ложки сахара, полстакана уксуса (можно 9%) и специи — перец горошком, лавровый лист, чеснок. Вскипятите маринад, залейте им овощи в стерилизованные банки и сразу закатайте. Через несколько недель вкус станет насыщеннее, а овощи — хрустящими и пряными. Такой салат отлично подойдёт как добавка к картофелю, мясу или даже как начинка для пирогов. Вариантов использования много, а польза — очевидна: витамины, натуральные продукты и никакой химии.

Для надежного хранения важно тщательно простерилизовать банки и крышки и строго следовать рецептуре, особенно в части количества уксуса или лимонной кислоты.

Уделите немного времени этому процессу сейчас, и холодными вечерами вас будет ждать витаминный взрыв из лета. Удачной вам заготовки салата из овощей на зиму и приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами лучшими рецептами семи салатов на зиму из домашних овощей. Приятного аппетита!

рецепты
советы
салаты
закрутки
кухня
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Блюдо элиты: рецепт соленых помидоров с лаймом и фенхелем
Самолет Путина приземлился на Дальнем Востоке
«Сильно просчитались»: Фицо об изоляции ЕС за отказ приехать в Китай
Модель Миногарова и звезда «Папиных дочек» сообщили фанатам важную новость
«Курьерам в общий вход нельзя»: как я хотел заработать 200 тысяч в доставке
Стало известно, из-за чего закрылось шоу «6 кадров»
Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: как сейчас живут участники «голой» вечеринки
«Способны выламывать двери»: генерал США пригрозил России и Китаю
Трампу указали, где на самом деле стоит искать заговор против США
Бывший свекор избил знаменитую певицу во время выступления на свадьбе
Суд принял решение по делу студента-предателя из иностранного вуза
На Украине ответили на приглашение для Зеленского посетить Москву
Житель Сыктывкара ножом вспорол горло жене прямо у нее на работе
Салат на зиму: хрустящий рецепт из сезонных овощей без стерилизации
Подруга Петросяна рассказала, как артист себя чувствует
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.