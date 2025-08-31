Когда копать картошку по лунному календарю в 2025 году?

Уборка урожая на грядках и в теплицах почти закончилась. Настала пора браться за вилы или лопату и отправляться на добычу картошки. Однако не все так просто, ведь нужно не только знать, как правильно копать картошку, но и рассчитать, когда можно копать картошку в вашем регионе. Мы собрали полезную информацию об этом для всех огородников от Сибири до Кубани.
Когда копать картошку в 2025 году советует лунный календарь
Согласно лунном календарю, считается, что копку картофеля нужно проводить на убывающей Луне. В сентябре 2025 года этот период приходится на период с 9 по 21 сентября.
Но если не соблюсти ряд других важных правил, никакие благоприятные даты не помогут сохранить урожай.
7 способов определить время для начала копки картофеля
Климат в регионе — один из наиболее важных факторов при выборе времени для уборки клубней. Ведь период, когда пора копать картошку в Подмосковье, может на несколько недель не совпадать со временем, когда копают картошку в Сибири. Исходя из многолетних прогнозов, подходящее время уборки урожая в разных регионах России в 2025 году выглядит так:
- Сибирь — первая половина сентября;
- Урал — первая половина сентября;
- Подмосковье и средняя полоса — до конца второй декады сентября;
- Краснодарский край — первая декада октября.
Также можно ориентироваться на среднесуточную температуру в конкретной местности: идеальная среднесуточная температура для уборки картофеля колеблется на отметке между 15 и 17 градусами выше нуля.
Не стоит забывать и про прогнозы синоптиков, ведь ранние заморозки, дождливая осень или жара в сентябре тоже влияют на время уборки урожая. Разумеется, убрать картофель с полей необходимо до заморозков и дождливых дней, поскольку ненастье может за несколько дней стать причиной появления гнили буквально на каждом клубне. Если синоптики пообещали затяжные дожди, а картофель не дозрел, то за неделю до уборки можно опрыскать ботву раствором медного купороса из расчета 50 г на 1 л воды. Это ускорит созревание.
Еще один фактор, который поможет выяснить, через сколько времени после посадки надо копать картошку, — сорт клубней. Скороспелые сорта вызревают за 40 дней после посадки даже в средней полосе России. Поздние сорта набирают сок и вкус до 4 месяцев, их обычно высаживают в южных регионах, на Урале и в Сибири они просто не успеют дозреть за календарное лето.
Чаще всего огородники предпочитают высаживать среднеспелые сорта клубней, которым требуется на созревание около 3 месяцев. Такие разновидности картофеля обычно сажают в мае, а собирать их можно в конце августа или в начале сентября в зависимости от погоды летом.
Среди наиболее известных среднеспелых сортов можно назвать следующие:
- «аспия»;
- «волат»;
- «живица»;
- «лад»;
- «леди Анна»;
- «луговской»;
- «олимп»;
- «ресурс»;
- «сокольский».
Если вы не знаете, какой сорт посадили весной, то проверить готовность картошки к сбору урожая можно по внешнему виду ботвы. Например, дождаться, когда отцветут все бутоны, через 20 дней можно начинать копать картошку. Или через 2 недели после того, как начала желтеть ботва. Обычно за 14 дней она полностью увядает и чернеет. Это означает, что собирать урожай нужно прямо сейчас.
Но самый простой способ проверить, поспел ли картофель, — в разных концах поля выкопать по паре кустов и проверить состояние клубней.
Когда копать картошку, чтобы отправить ее на хранение в погреб
Если вы посадили несколько кустов картофеля, чтобы поесть вареные молодые клубни со сметаной и грибами, то для вас не будет особой разницы, в каком виде вы достанете спелый урожай из земли. Другое дело, если вам необходимо точно узнать, когда копать картошку на хранение зимой.
Помимо всех вышеперечисленных способов вычисления благоприятной даты, необходимо знать еще кое-что:
- спелые клубни могут быть любого размера. Это зависит от питательности почвы, сорта и погодных условий;
- кожура должна быть плотной, блестящей, твердой. Если такую кожуру задеть ногтем, то она не поддастся;
- зрелые картофелины легко отделяются от ботвы после того, как куст вытащили из земли.
Подготовка к уборке урожая
Если вы уже определились, когда лучше копать картошку, то имейте в виду, что за 2 недели до начала уборки нужно подготовить поле и урожай:
- для этого примерно за 7–10 дней до выбранной даты нужно полностью выполоть все сорняки из-под кустов и убрать их из проходов между грядками;
- за 2 дня подготовьте место, где вы будете сушить картофель перед тем, как отправить его на хранение в погреб;
- проверьте инвентарь: лопаты, вилы, ведра, перчатки;
- копать картофель лучше всего в солнечную сухую погоду. Земля тоже должна быть сухой. Если грунт влажный, сразу счищайте налипшие комья земли с клубней мешковиной или мягкой щеткой;
- поврежденные, разрубленные, подгнившие картофелины сразу убирайте из общей массы. Сохранить их не удастся, а если оставить такие клубни в общей массе, то сгнить может значительная часть урожая.