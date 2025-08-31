Когда копать картошку по лунному календарю в 2025 году?

Уборка урожая на грядках и в теплицах почти закончилась. Настала пора браться за вилы или лопату и отправляться на добычу картошки. Однако не все так просто, ведь нужно не только знать, как правильно копать картошку, но и рассчитать, когда можно копать картошку в вашем регионе. Мы собрали полезную информацию об этом для всех огородников от Сибири до Кубани.

Когда копать картошку в 2025 году советует лунный календарь

Согласно лунном календарю, считается, что копку картофеля нужно проводить на убывающей Луне. В сентябре 2025 года этот период приходится на период с 9 по 21 сентября.

Но если не соблюсти ряд других важных правил, никакие благоприятные даты не помогут сохранить урожай.

7 способов определить время для начала копки картофеля

Климат в регионе — один из наиболее важных факторов при выборе времени для уборки клубней. Ведь период, когда пора копать картошку в Подмосковье, может на несколько недель не совпадать со временем, когда копают картошку в Сибири. Исходя из многолетних прогнозов, подходящее время уборки урожая в разных регионах России в 2025 году выглядит так:

Когда копать картошку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сибирь — первая половина сентября;

Урал — первая половина сентября;

Подмосковье и средняя полоса — до конца второй декады сентября;

Краснодарский край — первая декада октября.

Также можно ориентироваться на среднесуточную температуру в конкретной местности: идеальная среднесуточная температура для уборки картофеля колеблется на отметке между 15 и 17 градусами выше нуля.

Не стоит забывать и про прогнозы синоптиков, ведь ранние заморозки, дождливая осень или жара в сентябре тоже влияют на время уборки урожая. Разумеется, убрать картофель с полей необходимо до заморозков и дождливых дней, поскольку ненастье может за несколько дней стать причиной появления гнили буквально на каждом клубне. Если синоптики пообещали затяжные дожди, а картофель не дозрел, то за неделю до уборки можно опрыскать ботву раствором медного купороса из расчета 50 г на 1 л воды. Это ускорит созревание.

Еще один фактор, который поможет выяснить, через сколько времени после посадки надо копать картошку, — сорт клубней. Скороспелые сорта вызревают за 40 дней после посадки даже в средней полосе России. Поздние сорта набирают сок и вкус до 4 месяцев, их обычно высаживают в южных регионах, на Урале и в Сибири они просто не успеют дозреть за календарное лето.

Чаще всего огородники предпочитают высаживать среднеспелые сорта клубней, которым требуется на созревание около 3 месяцев. Такие разновидности картофеля обычно сажают в мае, а собирать их можно в конце августа или в начале сентября в зависимости от погоды летом.

Среди наиболее известных среднеспелых сортов можно назвать следующие:

«аспия»;

«волат»;

«живица»;

«лад»;

«леди Анна»;

«луговской»;

«олимп»;

«ресурс»;

«сокольский».

Если вы не знаете, какой сорт посадили весной, то проверить готовность картошки к сбору урожая можно по внешнему виду ботвы. Например, дождаться, когда отцветут все бутоны, через 20 дней можно начинать копать картошку. Или через 2 недели после того, как начала желтеть ботва. Обычно за 14 дней она полностью увядает и чернеет. Это означает, что собирать урожай нужно прямо сейчас.

Но самый простой способ проверить, поспел ли картофель, — в разных концах поля выкопать по паре кустов и проверить состояние клубней.

Когда копать картошку, чтобы отправить ее на хранение в погреб

Если вы посадили несколько кустов картофеля, чтобы поесть вареные молодые клубни со сметаной и грибами, то для вас не будет особой разницы, в каком виде вы достанете спелый урожай из земли. Другое дело, если вам необходимо точно узнать, когда копать картошку на хранение зимой.

Когда копать картошку на хранение Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Помимо всех вышеперечисленных способов вычисления благоприятной даты, необходимо знать еще кое-что:

спелые клубни могут быть любого размера. Это зависит от питательности почвы, сорта и погодных условий;

кожура должна быть плотной, блестящей, твердой. Если такую кожуру задеть ногтем, то она не поддастся;

зрелые картофелины легко отделяются от ботвы после того, как куст вытащили из земли.

Подготовка к уборке урожая

Если вы уже определились, когда лучше копать картошку, то имейте в виду, что за 2 недели до начала уборки нужно подготовить поле и урожай: