Как хранить овощи: заготавливаем на зиму и сохраняем до весны

Для людей, у которых нет дачных участков, проблемы сохранения овощей на зиму не существует — все необходимое можно круглый год купить в магазине. Но для всех остальных пришло время задуматься, где и как хранить овощи зимой, чтобы до самой весны они оставались свежими и вкусными. Поэтому сегодня мы расскажем не только о том, можно ли хранить овощи на балконе зимой, но и как правильно подготовить овощи для хранения в погребе.

Правила подготовки овощей на хранение зимой

Многие овощи можно засолить, засушить или замариновать на зиму. Но есть целый список полезных культур, которые при правильных условиях можно сохранить до весны свежими. К их числу относятся:

картофель

капуста

свекла

морковь

лук

чеснок

кабачки

тыква

топинамбур

корень сельдерея

корень хрена

Кроме того, при соблюдении правильных условий, до полугода можно хранить лежкие сорта яблок и груш, в течение двух-трех месяцев — арбузы, дыни и болгарский перец.

Правильное хранение овощей зимой начинается в момент сбора урожая. Так, копать картошку, собирать морковь и свеклу следует в сухую погоду. Земля при этом тоже должна быть сухой. Овощи сразу следует убрать в помещение, затем срезать ботву, если она есть. Разрубленные плоды следует отложить и съесть их в первую очередь — хранятся они недолго. С кочанов капусты следует убрать подгнившие листья, с лука и чеснока срезать стрелки.

Затем овощи следует разложить на просушку в сухом помещении, куда постоянно есть доступ свежего воздуха. Для картофеля, моркови, свеклы достаточно будет 10 дней, чтобы просохнуть. Лук и чеснок следует выдерживать до трех недель. После этого урожай еще раз перебирают, отделяя подгнившие плоды, лишнюю землю счищают мягкой щеткой. Затем овощи можно укладывать на хранение.

Хранение овощей Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как правильно сложить овощи для хранения в погребе

Погреб для хранения овощей люди активно использовали на протяжении веков. Правильно обустроенный подпол позволяет сохранять до весны все культуры, которые хранятся без консервации. Главное — знать, как правильно хранить каждый из видов.

Картофель

Самым популярным продуктом для хранения зимой в России считается картофель. Чтобы сохранить этот овощ зимой в погребе, многие просто высыпают его на пол. Такое обращение часто приводит к тому, что клубни засыхают, прорастают или гниют. Оптимальным вариантом будет укладка картофеля в контейнеры с перфорацией, чтобы к плодам мог поступать воздух. Ящики, высотой не более 1 м, устанавливают на высоте не менее 15 см от пола, если позволяет высота подвала — их можно штабелировать. Однако при этом нужно помнить, что воздух должен поступать к овощам со всех сторон, а потому расстояние между рядами ящиков, а также между штабелем и стеной должно быть не менее 20 см.

Если есть возможность, клубни в контейнерах можно пересыпать сухим опилом или сухими листьямирябины. Кроме того, в каждый такой ящик можно положить сверху в один слой корень хрена или свеклу. Каждый ящик накрывается мешковиной, которую на протяжении зимы необходимо будет периодически просушивать.

Вторым по популярности овощем, который садоводы стараются сохранить зимой, считается морковь. Для того чтобы сберечь корнеплоды до весны, их следует хранить в песке. Ящики должны быть сделаны из дерева. На дно насыпают слой чистого сухого речного песка, опила или сухих рябиновых листьев, толщиной около 4 см, кладут на него морковь так, чтобы плоды не касались друг друга. Затем засыпают еще слой песка до 5 см толщиной, и выкладывают следующую порцию моркови. В ящике оптимально хранить не более 15 кг корнеплодов. Верхним слоем должен быть песок. Ящики в подвале можно штабелировать. Оптимальная температура для хранения этих овощей зимой должна быть не выше четырех градусов, влажность допускается до 90%.

Свекла

Еще одним востребованным овощем для хранения в погребе зимой считается свекла. Ее точно так же, как и морковь, укладывают в ящики с сухим чистым речным песком или просушенным опилом. Однако в бортах необходимо сделать небольшие отверстия, а сами контейнеры поднять над уровнем пола на 15 см. Чтобы воздух свободно проникал в ящики, их необходимо установить на расстоянии до 20 см от стен.

Погреб для хранения овощей Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как организовать хранение овощей зимой на балконе

Если в дачном доме нет погреба или хранить в нем овощи не представляется возможным, то можно организовать импровизированное овощехранилище на балконе. Хранение овощей зимой на незастекленном балконе, особенно в северных регионах, — мероприятие, связанное с риском. Какой бы термоящик для хранения овощей зимой вы ни приобрели — при морозах ниже 20 градусов овощи все равно замерзнут и станут непригодны для употребления в пищу. Зато на застекленном балконе или лоджии, даже без утепления, хранить овощи очень удобно.

Правила подготовки к хранению в данном случае будут такими же, как для подпола. Картофель, морковь и свеклу хранить на балконе необходимо с теми же условиями, что и в погребе. Единственный нюанс, который следует учесть — овощи необходимо защищать от воздействия дневного света. Интереснее будет узнать, как хранить на балконе зимой такие овощи, как кабачки, тыкву, капусту.

Капуста

Для сохранения капусты необходима не только прохлада, но и высокая влажность. При подготовке с вилков удаляют только подгнившие или испорченные листья. Чем больше внешних листов останется на кочане, тем лучше он будет защищен от различных болезней. Для хранения на балконе капусту можно разложить в контейнеры кочерыжками кверху так, чтобы вилки не касались друг друга. Белокочанную или цветную капусту, а также соцветия брокколи можно хранить на балконе и в бумажных пакетах, которые придется в течении зимы менять на сухие. Еще кочаны можно уложить каждый отдельно в полиэтиленовый пакет, добавив туда лист скомканной бумаги, которая будет впитывать лишнюю влагу. Газеты в этом случае применять не рекомендуется из-за типографской краски. Зато идеально подойдет оберточная, крафт-бумага или писчая. Периодически кочаны в течение зимы придется осматривать, чтобы удалить подпортившиеся листья.

Кабачки можно сохранить на балконе до весны. В марте, с началом вегетативного периода, семена внутри плодов начнут прорастать. Для правильного хранения кабачки нужно собрать с грядок в сухую погоду, до первых заморозков, обтереть от земли сухой мягкой тряпкой, но не мыть. На каждом необходимо оставить плодоножку длиной до 5 см. По состоянию «хвостика» зимой можно будет определить, не начали ли плоды портиться. Хранить эти овощи можно на полках или стеллажах, дневной свет для них не губителен, поэтому плоды можно не накрывать. А вот класть кабачки следует на сухую ровную поверхность, накрытую плотной бумагой. Причем плоды не должны касаться друг друга.

Тыква

Тыква — один из самых нетребовательных видов овощей для хранения зимой. Хранить ее можно даже на полу под шкафом. Но с точки зрения эффективной организации пространства, удобнее размещать тыквы на балконе. Стоит отметить, что для зимнего хранения подходят не все сорта этой культуры — долежать до весны могут только толстокорые плоды.

Никаких особых условий для тыкв не требуется — сухие неповрежденные плоды без гнили можно уложить на застеленный бумагой пол, оставив между ними небольшое расстояние.

Как хранить овощи на балконе зимой Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие овощи зимой можно положить в ящик для хранения в квартире

Ящик для хранения овощей зимой можно поставить прямо в квартире: в прохладном месте около балкона или окна или в кладовке. Специальный контейнер можно приобрести в магазине или сделать самому. Если вы решили изготовить ящик самостоятельно, то учитывайте, что он должен быть двуслойным и к его содержимому необходимо обеспечить приток воздуха, но обеспечить защиту от дневного света.

Хранить в контейнере можно картофель и свеклу, уложив их вперемешку. Если в квартире требуется сохранить морковь, то для этого понадобится отдельный контейнер, где корнеплоды можно будет уложить в сухой песок или опил — так же, как для хранения в подполе или на балконе. В условиях квартиры морковь хранится менее полугода, причем чем выше температура в помещении, тем меньше срок хранения.

Как сохранить на зиму лук и чеснок

Эти два продукта прекрасно можно сохранить в условиях квартиры. Следует отметить, что лук и чеснок следует хранить отдельно друг от друга, причем разные сорта лука также необходимо разделить. Для сохранения лука подойдет помещение с температурой не выше 22 градусов. Луковицы укладывают в решетчатые контейнеры или по «бабушкиному» методу набивают ими капроновые чулки. Для овощей необходим приток свежего воздуха, но губителен дневной свет, из-за которого луковицы начинают прорастать.

Чеснок хранят в тех же условиях. Для лучшей сохранности необходимо брать крупные головки, чтобы они не усыхали.

Ящик для хранения овощей зимой Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Несколько полезных советов для правильного хранения урожая зимой