Вместо драников и запеканок! Кабачковый рулет с творожным сыром — вкуснота

Этот рулет — настоящее кулинарное искусство, которое под силу каждому! Он сочетает в себе нежность кабачкового бисквита, сливочную текстуру творожного сыра и пикантность зелени с чесноком. Идеальное блюдо для праздничного стола, летнего пикника или полезного перекуса, которое поражает и вкусом, и внешним видом.

Для приготовления вам понадобится: 600 граммов очищенных кабачков, 400 граммов творожного сыра, 3 яйца, 100 граммов муки, 60 граммов сметаны, 2–3 шампиньона, чайная ложка разрыхлителя, 2 зубчика чеснока, несколько веточек укропа и петрушки, растительное масло, соль и перец по вкусу.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Шампиньоны и несколько кружочков кабачка для украшения обжарьте до золотистого цвета. Отожмите кабачковую массу, добавьте сметану, желтки, муку, разрыхлитель, перец. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в тесто. На противень с пергаментом выложите грибы и кабачки-кружочки, сверху распределите тесто. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут. Готовый корж переложите на полотенце, остудите.

Для начинки смешайте блендером творожный сыр, чеснок, рубленую зелень. Равномерно распределите начинку по коржу, аккуратно сверните рулетом. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью и дольками свежих овощей. Этот рулет хорош тем, что его можно приготовить заранее, — на следующий день он становится еще вкуснее!

