Удивите гостей закусочным рулетом из вафельного коржа: готовится просто, выглядит празднично

Удивите гостей закусочным рулетом из вафельного коржа. Он готовится просто, смотрится празднично, а на вкус — полный улет! Это идеальный вариант для Нового года.

Вкус получается нежным и пикантным: вафельный корж, сливочная чесночная намазка, солоноватый плавленый сыр и сладковатые крабовые палочки создают гармоничный и праздничный букет.

Вам понадобится: 1 готовый вафельный корж (продаются готовые для тортов), 200 г майонеза, 2 зубчика чеснока, 2 плавленых сырка, 150 г крабовых палочек, зелень укропа для украшения. Смешайте майонез с давленым чесноком до однородности. Аккуратно намажьте этим кремом всю поверхность вафельного коржа, распределяя его тонким ровным слоем. Сверху равномерно посыпьте натертыми плавлеными сырками. Затем выложите слой мелко нарезанных или разобранных на волокна крабовых палочек, слегка прижимая их к сырному слою. Оставьте заготовку при комнатной температуре на 10–15 минут, чтобы корж пропитался и стал пластичным. После этого аккуратно, но плотно сверните корж в рулет и уберите в холодильник минимум на 30 минут для закрепления формы. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки и украсьте зеленью.

