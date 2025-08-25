Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Чеснок под зиму: сорта, которые тащат весь урожай на себе

Посадка чеснока под зиму становится всё более популярной у садоводов. И это неудивительно: в осенний период зубчики лучше укореняются и дают мощные растения.

В России зарегистрировано около 79 сортов чеснока. Эксперты советуют выбирать проверенные разновидности, которые показывают стабильный результат в зависимости от климата и почвы.

Стрелкующиеся сорта

Эти виды образуют прочный центральный стержень — стрелку. В головке обычно 5–7 зубчиков. Размножаются они зубцами, однозубками и семенами.

Среди лучших стрелкующихся сортов:

  • «грибовский 60» — скороспелый и устойчивый к болезням;
  • «алькор» — урожайный и с крепким иммунитетом;
  • «дубковский» — острый вкус и средняя урожайность.

Такие сорта подходят тем, кто ищет надежный и неприхотливый чеснок.

Нестрелкующиеся сорта

У этих видов нет центральной стрелки, зубчики располагаются спирально вокруг стержня. Обычно они мельче, но их больше.

Популярные варианты:

  • «лекарь» — крупные головки и раннее созревание;
  • «парус» — выносливый и ароматный;
  • «широколистный 220» — морозостойкий сорт, хотя и уступает по урожайности некоторым другим.

Выбирая подходящие сорта, можно обеспечить себе богатый урожай чеснока, который будет храниться всю зиму и радовать вкусом.

