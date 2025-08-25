Чеснок под зиму: сорта, которые тащат весь урожай на себе

Посадка чеснока под зиму становится всё более популярной у садоводов. И это неудивительно: в осенний период зубчики лучше укореняются и дают мощные растения.
В России зарегистрировано около 79 сортов чеснока. Эксперты советуют выбирать проверенные разновидности, которые показывают стабильный результат в зависимости от климата и почвы.
Стрелкующиеся сорта
Эти виды образуют прочный центральный стержень — стрелку. В головке обычно 5–7 зубчиков. Размножаются они зубцами, однозубками и семенами.
Среди лучших стрелкующихся сортов:
- «грибовский 60» — скороспелый и устойчивый к болезням;
- «алькор» — урожайный и с крепким иммунитетом;
- «дубковский» — острый вкус и средняя урожайность.
Такие сорта подходят тем, кто ищет надежный и неприхотливый чеснок.
Нестрелкующиеся сорта
У этих видов нет центральной стрелки, зубчики располагаются спирально вокруг стержня. Обычно они мельче, но их больше.
Популярные варианты:
- «лекарь» — крупные головки и раннее созревание;
- «парус» — выносливый и ароматный;
- «широколистный 220» — морозостойкий сорт, хотя и уступает по урожайности некоторым другим.
Выбирая подходящие сорта, можно обеспечить себе богатый урожай чеснока, который будет храниться всю зиму и радовать вкусом.
