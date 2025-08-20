Как заставить зеленые помидоры созреть перед заморозками: лайфхак

Когда лето заканчивается, а на кустах остаётся много зелёных томатов, поможет простой приём. Постепенно удаляйте нижние листья до кисти с созревающими плодами и прищипывайте верхушки, оставляя пару листьев над последней кистью.

Это направит все силы растения на дозревание оставшихся помидоров. Дополнительно можно слегка повернуть кисти к солнцу для лучшего освещения.

Удаляйте листья снизу вверх, но не более 2-3 за раз — резкая обрезка вызовет стресс у растения.

Прищипывайте только высокорослые (индетерминантные) сорта, так как низкорослые (детерминантные) сами прекращают рост.

Сократите полив — умеренный водный стресс стимулирует созревание. Снимайте бурые плоды и дозаривайте их в тёплом помещении, освобождая куст для оставшихся томатов.

С середины июля прекратите подкормки азотом — избыток этого элемента замедляет созревание.

Опрыскайте кусты слабым раствором йода (30–40 капель на ведро воды), чтобы ускорить покраснение плодов.

Если грозят заморозки, соберите все крупные зелёные томаты. Разложите их в один слой при комнатной температуре, добавьте несколько красных помидоров для выделения этилена.

Регулярно проверяйте плоды и своевременно удаляйте испорченные. Такой подход поможет получить спелые томаты даже в конце сезона.

