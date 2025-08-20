Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:17

Как заставить зеленые помидоры созреть перед заморозками: лайфхак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда лето заканчивается, а на кустах остаётся много зелёных томатов, поможет простой приём. Постепенно удаляйте нижние листья до кисти с созревающими плодами и прищипывайте верхушки, оставляя пару листьев над последней кистью.

Это направит все силы растения на дозревание оставшихся помидоров. Дополнительно можно слегка повернуть кисти к солнцу для лучшего освещения.

Удаляйте листья снизу вверх, но не более 2-3 за раз — резкая обрезка вызовет стресс у растения.

Прищипывайте только высокорослые (индетерминантные) сорта, так как низкорослые (детерминантные) сами прекращают рост.

Сократите полив — умеренный водный стресс стимулирует созревание. Снимайте бурые плоды и дозаривайте их в тёплом помещении, освобождая куст для оставшихся томатов.

С середины июля прекратите подкормки азотом — избыток этого элемента замедляет созревание.

Опрыскайте кусты слабым раствором йода (30–40 капель на ведро воды), чтобы ускорить покраснение плодов.

Если грозят заморозки, соберите все крупные зелёные томаты. Разложите их в один слой при комнатной температуре, добавьте несколько красных помидоров для выделения этилена.

Регулярно проверяйте плоды и своевременно удаляйте испорченные. Такой подход поможет получить спелые томаты даже в конце сезона.

Ранее были названы многолетники, которые выживут в любых российских климатических условиях.

помидоры
лайфхаки
советы
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.