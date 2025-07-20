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20 июля 2025 в 03:33

Вечное цветение в условиях средней полосы: эти многолетники переживут все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вечное цветение в условиях средней полосы России гарантируют сразу несколько многолетников. Они переживут все — и морозы, и ветра, и дожди, и зной.

Годами в переменчивых условиях будут цвести неприхотливые многолетники, такие как флоксы, — они пышно цветут в июне и устойчивы к холодам. Гвоздика турецкая радует душистыми соцветиями все лето, а астильба с ее пушистыми метелками прекрасно чувствует себя в тени. Ирисы и пионы — классика дачных участков: первые цветут в мае-июне, вторые — в начале лета, причем их кусты с годами становятся только пышнее.

Лилейники и эхинацея украшают сад с июля до осени, не требуя особого ухода. Для вертикального озеленения подойдет жимолость или клематисы, которые быстро разрастаются и цветут ежегодно. А если хотите ярких красок до заморозков, посадите рудбекию или хризантемы. Эти растения переживут морозы, почти не болеют и с каждым годом становятся только краше!

Ранее стало известно, как вырастить камелию даже в Подмосковье, — цветет даже в снег, с ноября по март.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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