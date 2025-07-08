Цветет с ноября по март! Камелия выживет даже в Подмосковье, если знать это

Цветет с ноября по март! Камелия выживет даже в Подмосковье, если знать это

Камелия — королева зимнего сада, которая цветет с ноября по март, когда другие растения спят. Эта красотка выживет даже в Подмосковье, если знать это.

Для успешного выращивания камелии выберите защищенное от ветра место с рассеянным светом (идеальна полутень под хвойными деревьями). Сажайте в кислую почву (pH 5-6), смешав торф, хвойный опад и песок (3:2:1). Обязателен дренаж — камелия боится застоя воды. Весной и летом подкармливайте удобрением для азалий, а в августе прекратите подкормки для закладки бутонов.

На зиму мульчируйте корни корой и укрывайте агроволокном при морозах ниже -15 °C. Поливайте только мягкой водой (дождевой или подкисленной лимонным соком — 3 капли на 1 л). Цветы камелии похожи на розы с восковыми лепестками в белых, розовых или красных тонах, а ее глянцевые листья декоративны круглый год.

Главный секрет — не поворачивать растение после закладки бутонов, иначе оно их сбросит. При правильном уходе камелия будет цвести даже в средней полосе, превращая ваш сад в сказку среди снега!

Ранее был назван цветок, который не нужно пересаживать десятилетиями: с каждым годом становится все краше.