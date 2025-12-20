Новый год-2026
Закусочные шарики «Винчики» из рыбки и яиц — подходят не только к вину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Закусочные шарики «Винчики» из рыбки и яиц подходят не только к вину. Нежные, ароматные и очень эффектные закусочные шарики, которые отлично смотрятся на праздничном столе и идеально сочетаются с вином или шампанским. Сочетание малосольной красной рыбы, яиц, творожного сыра, моркови и зелёного лука создаёт богатый вкус и красивый цвет.

Ингредиенты на 12–15 шариков: малосольная красная рыба — 150 г, варёные яйца — 3–4 штуки, творожный сыр — 100 г, морковь — 1 штука, зелёный лук — 2–3 пера, соль — по вкусу, перец — по вкусу, тосты или крекеры — для подачи.

Приготовление: малосольную красную рыбу нарежьте очень мелкими кубиками. Варёные яйца натрите на мелкой тёрке. Морковь отварите до мягкости и натрите на мелкой тёрке. Зелёный лук измельчите. В глубокой миске смешайте рыбу, яйца, творожный сыр, морковь и лук, добавьте соль и перец по вкусу. С помощью ложки или руками сформируйте небольшие шарики диаметром примерно 3–4 см. Выложите шарики на блюдо и подайте с тостами или крекерами.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
