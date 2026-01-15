Атака США на Венесуэлу
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут

Грудка в микроволновке: простой рецепт Грудка в микроволновке: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие привыкли, что куриная грудка после варки превращается в жесткую «подошву», но этот рецепт — выбор нашей редакции — перевернет ваше представление о диетическом питании. Вам понадобятся только обычная микроволновка и пакет для запекания, чтобы получить результат как в дорогом ресторане.

Возьмите 500 г свежего куриного филе без кости и тщательно промойте мясо. Хорошо посолите его и добавьте любимые специи или любой готовый маринад по вкусу. Если время позволяет, оставьте грудку мариноваться на 30 минут, на пару часов или даже на ночь для более яркого аромата.

Поместите филе в пакет для запекания и аккуратно распределите его внутри. Сделайте в пленке 2 маленьких отверстия сверху, чтобы лишний пар мог свободно выходить в процессе. Отправьте птицу в микроволновку. Сначала включите режим низкой мощности на 200–300 ватт и готовьте мясо ровно 7 минут. Затем сразу переключите технику на максимум в 800 ватт и подождите еще 5 минут.

Как приготовить грудку в микроволновке: быстро и вкусно Как приготовить грудку в микроволновке: быстро и вкусно

Самый важный момент наступает после сигнала таймера: оставьте пакет внутри печи на 7 минут. Не вскрывайте его сразу, пусть все соки равномерно распределятся внутри волокон.

Такое блюдо выходит поразительно нежным и совсем не содержит лишних калорий от масла или жарки. Это гораздо вкуснее и проще, чем обычная варка в кастрюле.

  • Совет: если вы хотите добавить мясу приятный цитрусовый оттенок, положите в пакет вместе с курицей 1 дольку лимона и веточку свежего тимьяна.

Читайте также на сайте NEWS.ru: ленивые сырники без муки и сахара за 10 минут.

