15 января 2026 в 15:30

Яичница с овощами — как шакшука, только интереснее: запеченные перчики и кукуруза поразят вас

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо легко заменит привычную яичницу и приятно удивит вкусом. Сочные томаты, запеченный перец, ароматные специи и яйца, приготовленные прямо в овощном соусе, делают его насыщенным и ярким. Отличный вариант для завтрака, позднего бранча или легкого ужина — готовится просто, а выглядит эффектно.

Ингредиенты: помидоры — 6 шт., красный болгарский перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., свежая кукуруза — по желанию, лавровый лист — 2 шт., молотый тимьян — по вкусу, яйца — 4 шт., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: болгарский перец очистите от семян и запеките в духовке при 200°C до легкого обугливания кожицы. Переложите его в пакет, оставьте на 15 минут, затем очистите и нарежьте полосками. Помидоры бланшируйте, снимите кожицу и нарежьте крупными кусочками. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите лук, нарезанный полукольцами, обжарьте до мягкости. Добавьте запеченный перец, помидоры, лавровый лист и немного тимьяна. Посолите, поперчите и тушите 10–15 минут, периодически помешивая, пока овощи не превратятся в ароматную основу. При желании добавьте зерна свежей кукурузы. Ложкой сделайте в овощах углубления и аккуратно вбейте в них яйца. Готовьте на слабом огне до желаемой степени готовности белка и желтка. Подавайте блюдо горячим — с хлебом или лепешками оно особенно вкусное.

Ранее мы делились рецептом сырных блинов. Вкусняшки к завтраку и перекусу по простому рецепту.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
