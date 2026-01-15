Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту

Эти сырные блины исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Нежные, ароматные и с аппетитной румяной корочкой, они отлично подходят и для завтрака, и для быстрого перекуса. Готовятся просто, из доступных продуктов, а со сметаной становятся настоящим домашним хитом.

Ингредиенты: молоко — 250 мл, яйца куриные — 3 шт., мука пшеничная — 1 стакан, сыр твёрдый — 100 г, сахар — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., подсолнечное рафинированное масло — 30 мл.

Приготовление: в глубокой миске соедините молоко, яйца, соль и сахар, хорошо перемешайте венчиком до однородности. Постепенно добавьте муку и тщательно размешайте, чтобы не осталось комочков. Сыр натрите на мелкой тёрке и вмешайте в тесто. Влейте подсолнечное масло и ещё раз перемешайте. Разогрейте сковороду и выпекайте блины на среднем огне, обжаривая с двух сторон до красивой золотистой корочки. Тесто с сыром получается ароматным и хорошо растекается по сковороде. Готовые сырные блины подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так — они вкусны даже без добавок.

