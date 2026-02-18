Простой рецепт блинов на ряженке и кипятке — тонкие, нежные и всегда удачные

Блины на ряженке получаются еще мягче, ароматнее и с приятной сливочной ноткой. Тесто выходит эластичным, без комочков, а сами блинчики легко переворачиваются и не рвутся. Этот рецепт отлично подходит и для сладких, и для соленых начинок — результат радует даже с первого раза.

Ингредиенты (стакан 250 мл): яйца — 3 шт., соль — 1/2 ч. л., ряженка — 1 стакан, мука — 2 стакана, молоко — 1 стакан, крутой кипяток — 1,5 стакана, растительное масло — 3 ст. л., сахар — по вкусу (примерно 2 ст. л.).

Ряженку и молоко слегка подогревают, чтобы они были теплыми, но не горячими. Яйца взбивают с сахаром до легкой пены, соединяют с молочной смесью и перемешивают. Добавляют муку, хорошо размешивают до однородности и оставляют тесто отдохнуть на 15 минут. Затем вливают кипяток, добавляют соль и растительное масло, еще раз тщательно перемешивают. Сковороду хорошо разогревают, слегка смазывают маслом и выпекают блины с двух сторон до золотистого цвета.

