14 января 2026 в 15:20

2 яблока, пачка творога — и через 30 минут едим: творожно-яблочное печенье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется домашней выпечки без долгой возни, этот рецепт выручает идеально. Печенье получается мягким внутри, румяным снаружи и с приятными кусочками яблок в каждом кусочке. Минимум продуктов, простые шаги — а результат отлично подходит для уютного чаепития.

Ингредиенты: яблоки — 2 средних, творог — 200 г (любой жирности), яйцо — 1 шт., сахар — 150 г (из них 50 г для обсыпки), растительное масло — 100 г, пшеничная мука — 250–300 г, разрыхлитель — 2 ч. л., соль — щепотка.

Приготовление: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородной, нежной текстуры. Добавьте яйцо и большую часть сахара, тщательно перемешайте. Влейте растительное масло, затем постепенно подсыпайте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Аккуратно вмешайте яблоки, стараясь равномерно распределить их по массе. Скатайте шарики размером с грецкий орех, обваляйте их в оставшемся сахаре, слегка приплюсните и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до красивого золотистого цвета. Готовое печенье вкусно и тёплым, и полностью остывшим — нежное, ароматное и по-настоящему домашнее.

Ранее мы делились рецептом десерта всего из пачки слоеного теста. Чумовой паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого.

Проверено редакцией
яблоки
творог
тесто
печенье
Ольга Шмырева
О. Шмырева
