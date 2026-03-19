Даже простая запеканка может стать шедевром — проверено с этим рецептом! Готовим изысканный десерт без хлопот

Что, если обычную творожную запеканку можно легко превратить в изысканный десерт? Секрет — в идеально гладкой текстуре, которую дает блендер, и волшебном ингредиенте — сухом пудинге.

Что понадобится

Творог 9% — 500 г, яйца категории C0 — 3 шт., сливки 10% — 100 мл, ванильный пудинг сухой — 1 пакет (40 г), молоко сгущенное вареное — 180 г, курага — 100 г, яблоки кисло-сладкие (например, «гренни смит») — 2 шт., сахарная пудра — 1-2 ст. л., манная крупа (опционально) — 2-3 ст. л., масло сливочное для смазывания формы.

Как готовлю

Творог измельчаю погружным блендером в идеально гладкую массу. Добавляю яйца и сливки, аккуратно перемешиваю до однородности. Всыпаю сухую смесь для пудинга, тщательно вмешиваю, а затем добавляю вареную сгущенку. Курагу нарезаю небольшими кубиками и добавляю в творожную основу. Если творог был очень влажным, для уверенности ввожу 2-3 ст. л. манки.

Форму диаметром 22 см смазываю сливочным маслом и выстилаю пергаментом. Выкладываю творожную массу, разравниваю. Яблоки, не очищая от кожицы, разрезаю на 6–8 долек, удаляю сердцевину и выкладываю сверху веером.

На дно духовки ставлю емкость с кипятком для создания пара. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке около 50–60 минут. Даю запеканке полностью остыть в форме, после чего присыпаю сахарной пудрой и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Общество
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Эти кофейные облака — элегантный акцент для десерта. Воздушный крем с тонкой горчинкой, который преобразит даже простой пломбир
Общество
Эти кофейные облака — элегантный акцент для десерта. Воздушный крем с тонкой горчинкой, который преобразит даже простой пломбир
Взрыв вкуса: хрустящее безе с нежным творожным кремом и ягодами
Семья и жизнь
Взрыв вкуса: хрустящее безе с нежным творожным кремом и ягодами
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли коварный план Европы для мести Венгрии
Украинские мошенники сметают российские сим-карты с маркетплейсов
Москвичей предупредили о перекрытиях движения в центре города
В Ставрополье при атаке БПЛА пострадала женщина
Устроивший демарш глава NCTC рассказал о реальной угрозе безопасности США
Раскрыта истинная причина атаки Израиля на Южный Парс
В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году
Синоптик заявил о температурной аномалии в Москве 19 марта
«Вышли из-под контроля»: устроивший демарш глава NCTC дал Трампу совет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 марта: инфографика
Российские ученые раскрыли секрет производства материала для электроники
БПЛА «крошат» защиту ВСУ, голодающие бойцы: новости СВО к утру 19 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 138 БПЛА
Россиянам раскрыли секретную фразу, которая спасет от мошенников в Стамбуле
Гостеприимные тайцы предприняли коварный шаг против израильских туристов
«Страх перед папой Трампом»: Дмитриев высмеял выступление генсека НАТО
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Психолог объяснила, по каким признакам можно определить мужскую измену
Стерли укрепрайоны ВСУ точными ударами: успехи ВС РФ к утру 19 марта
Стало известно о новых фигурантах дела о хищениях в «Калашникове»
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

