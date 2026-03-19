Даже простая запеканка может стать шедевром — проверено с этим рецептом! Готовим изысканный десерт без хлопот

Что, если обычную творожную запеканку можно легко превратить в изысканный десерт? Секрет — в идеально гладкой текстуре, которую дает блендер, и волшебном ингредиенте — сухом пудинге.

Что понадобится

Творог 9% — 500 г, яйца категории C0 — 3 шт., сливки 10% — 100 мл, ванильный пудинг сухой — 1 пакет (40 г), молоко сгущенное вареное — 180 г, курага — 100 г, яблоки кисло-сладкие (например, «гренни смит») — 2 шт., сахарная пудра — 1-2 ст. л., манная крупа (опционально) — 2-3 ст. л., масло сливочное для смазывания формы.

Как готовлю

Творог измельчаю погружным блендером в идеально гладкую массу. Добавляю яйца и сливки, аккуратно перемешиваю до однородности. Всыпаю сухую смесь для пудинга, тщательно вмешиваю, а затем добавляю вареную сгущенку. Курагу нарезаю небольшими кубиками и добавляю в творожную основу. Если творог был очень влажным, для уверенности ввожу 2-3 ст. л. манки.

Форму диаметром 22 см смазываю сливочным маслом и выстилаю пергаментом. Выкладываю творожную массу, разравниваю. Яблоки, не очищая от кожицы, разрезаю на 6–8 долек, удаляю сердцевину и выкладываю сверху веером.

На дно духовки ставлю емкость с кипятком для создания пара. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке около 50–60 минут. Даю запеканке полностью остыть в форме, после чего присыпаю сахарной пудрой и подаю.

