Вместо сырников и жарки на масле: хрустящие творожные палочки — рецепт из пачки творога

Этот рецепт — находка для тех, кто хочет питаться вкусно и без тяжелой жарки. Палочки запекаются в духовке, поэтому получаются менее жирными, но при этом с приятной хрустящей корочкой. Вместо отрубей я использую овсяную муку — текстура становится более мягкой и однородной, а вкус — нежнее.

Ингредиенты: творог 2% — 200 г, овсяная мука — 5 ст. л., яйцо — 1 шт., желток — 1 шт., разрыхлитель — 0,5 ч. л., кунжут — для посыпки, соль — по вкусу.

Духовку заранее разогревают до 200 градусов. В блендере смешивают творог, яйцо, желток, разрыхлитель и 3 ложки овсяной муки до однородной массы. Затем добавляют оставшуюся муку до удобной консистенции. Готовое тесто перекладывают в пакет, срезают уголок и выдавливают на противень длинные палочки. Сверху посыпают кунжутом и щепоткой соли или сахара.

Выпекают около 18 минут до золотистой корочки. После духовки лучше переложить палочки на решетку — так они остынут и станут по-настоящему хрустящими. Отличный вариант вместо привычных сырников — легко, вкусно и без масла.

