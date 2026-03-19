Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 08:31

Вместо сырников и жарки на масле: хрустящие творожные палочки — рецепт из пачки творога

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт — находка для тех, кто хочет питаться вкусно и без тяжелой жарки. Палочки запекаются в духовке, поэтому получаются менее жирными, но при этом с приятной хрустящей корочкой. Вместо отрубей я использую овсяную муку — текстура становится более мягкой и однородной, а вкус — нежнее.

Ингредиенты: творог 2% — 200 г, овсяная мука — 5 ст. л., яйцо — 1 шт., желток — 1 шт., разрыхлитель — 0,5 ч. л., кунжут — для посыпки, соль — по вкусу.

Духовку заранее разогревают до 200 градусов. В блендере смешивают творог, яйцо, желток, разрыхлитель и 3 ложки овсяной муки до однородной массы. Затем добавляют оставшуюся муку до удобной консистенции. Готовое тесто перекладывают в пакет, срезают уголок и выдавливают на противень длинные палочки. Сверху посыпают кунжутом и щепоткой соли или сахара.

Выпекают около 18 минут до золотистой корочки. После духовки лучше переложить палочки на решетку — так они остынут и станут по-настоящему хрустящими. Отличный вариант вместо привычных сырников — легко, вкусно и без масла.

Ранее мы делились рецептом самых простых лепешек — выручалки из кефира. Добавляем жареный лук и сыр.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Лучший завтрак выходного дня: рецепт сырников от шеф-повара
Семья и жизнь
Лучший завтрак выходного дня: рецепт сырников от шеф-повара
Даже простая запеканка может стать шедевром — проверено с этим рецептом! Готовим изысканный десерт без хлопот
Общество
Даже простая запеканка может стать шедевром — проверено с этим рецептом! Готовим изысканный десерт без хлопот
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Общество
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Вместо скучных булочек — пеку ажурное лакомство к чаю. Турецкие бублики с орехами — нежные и очень вкусные
Общество
Вместо скучных булочек — пеку ажурное лакомство к чаю. Турецкие бублики с орехами — нежные и очень вкусные
сырники
творог
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 19 марта: что там происходит сейчас, сводка
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.