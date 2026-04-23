Путин раскрыл, чего ждет от силовиков в вопросе ограничений интернета Путин: силовики должны проявлять изобретательность и учитывать интересы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на изобретательность со стороны правоохранительных органов. В ходе совещания с членами правительства, посвященного развитию арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, глава государства отметил, что силовики должны учитывать интересы россиян в работе по обеспечению безопасности, передает пресс-служба Кремля.

Безусловно, мы всегда рассчитываем на то, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в России необходимо наладить тесное взаимодействие между правоохранителями и гражданскими властными структурами при введении ограничений на работу интернета. Кроме того, глава государства поручил проработать механизм бесперебойной работы важных для россиян сервисов при введении ограничений мобильного интернета.

Также президент заявил, что подключение сельских населенных пунктов к интернету является крайне значимой и востребованной задачей. По его словам, жители таких территорий не должны быть оторваны от технологического прогресса.