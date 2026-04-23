23 апреля 2026 в 16:28

Путин назвал сервисы, которые должны работать при ограничении интернета

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы важных для россиян сервисов при введении ограничений мобильного интернета. По его словам, граждане в таких случаях должны иметь доступ к Госуслугам, сервисам записи к врачу.

Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. <...> То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать, — сообщил Путин.

Ранее глава государства отмечал, что проблемы с интернетом в крупных российских городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер особенно подчеркнул, что вопрос безопасности остается в приоритете.

Также президент заявил, что подключение сельских населенных пунктов к интернету является крайне значимой и востребованной задачей. По его словам, жители таких территорий не должны быть оторваны от технологического прогресса.

