Путин назвал сервисы, которые должны работать при ограничении интернета Путин поручил обеспечить работу «Госуслуг» при ограничениях интернета

Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы важных для россиян сервисов при введении ограничений мобильного интернета. По его словам, граждане в таких случаях должны иметь доступ к Госуслугам, сервисам записи к врачу.

Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. <...> То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать, — сообщил Путин.

Ранее глава государства отмечал, что проблемы с интернетом в крупных российских городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер особенно подчеркнул, что вопрос безопасности остается в приоритете.

Также президент заявил, что подключение сельских населенных пунктов к интернету является крайне значимой и востребованной задачей. По его словам, жители таких территорий не должны быть оторваны от технологического прогресса.