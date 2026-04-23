23 апреля 2026 в 16:24

«Важная работа»: Путин об обеспечении сельских поселений интернетом

Подключение сельских населенных пунктов к интернету является крайне значимой и востребованной задачей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. По его словам, жители таких территорий не должны быть оторваны от технологического прогресса, передает пресс-служба Кремля.

Это очень важная работа — обеспечение сельских поселений доступом в интернет. Безусловно, крайне востребована, — сказал он.

Путин в ходе совещания также отметил, что широкое и заблаговременное информирование населения об ограничениях интернета для предотвращения терактов может нанести серьезный ущерб безопасности. По мнению главы государства, излишняя публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз.

Кроме того, Путин констатировал, что проблемы с интернетом в крупных российских городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, вопрос безопасности граждан остается в приоритете.

