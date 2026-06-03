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03 июня 2026 в 11:08

ВСУ атаковали центр соцобслуживания населения в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по центру социального обслуживания в Великой Лепетихе

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) в Великой Лепетихе Херсонской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты региона. Никто из сотрудников и посетителей центра не пострадал.

Беспилотник атаковал помещение дневного отделения Великолепетихского КЦСОН. В момент удара там находились три пожилых человека и три соцработника. Граждане приехали за услугами парикмахера. Все живы. У одной пенсионерки сильный испуг, привели ее в чувства. Окна в помещении выбиты, — поделились в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.

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