ВСУ атаковали центр соцобслуживания населения в Херсонской области ВСУ нанесли удар по центру социального обслуживания в Великой Лепетихе

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) в Великой Лепетихе Херсонской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты региона. Никто из сотрудников и посетителей центра не пострадал.

Беспилотник атаковал помещение дневного отделения Великолепетихского КЦСОН. В момент удара там находились три пожилых человека и три соцработника. Граждане приехали за услугами парикмахера. Все живы. У одной пенсионерки сильный испуг, привели ее в чувства. Окна в помещении выбиты, — поделились в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.