Путин затронул вопрос взаимодействия властей при ограничениях Сети

Путин поручил силовым и гражданским органам объединиться по ограничениям Сети

В России необходимо наладить тесное взаимодействие между правоохранителями и гражданскими властными структурами при введении ограничений на работу интернета, заявил президент России Владимир Путин. Он озвучил соответствующее поручение на совещании с членами правительства, посвященном развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, передает пресс-служба Кремля.

Нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и чисто гражданскими властными структурами, для того чтобы находить оптимальные решения (в вопросе введения ограничений на работу интернета. — NEWS.ru), — сказал глава государства.

Ранее Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы важных для россиян сервисов при введении ограничений мобильного интернета. По его словам, граждане в таких случаях должны иметь доступ к Госуслугам, сервисам записи к врачу.

До этого глава государств отметил, что проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер особенно подчеркнул, что вопрос безопасности остается в приоритете.