22 апреля 2026 в 13:12

Этот яблочный кекс — гениальное решение для веганов и не только. Ни яиц, ни молока, а результат волшебный

Фото: D-NEWS.ru
Неважно, следуете ли вы веганским принципам, соблюдаете пост или просто ищете легкий десерт — этот яблочный кекс станет универсальным фаворитом. Готовится просто, пахнет потрясающе и тает во рту.

Что понадобится

Форма для кекса (примерно 22x10 см), мука пшеничная — 180 г, банан (крупный), яблоко (крупное), масло растительное рафинированное — 80 мл, изюм — 50 г, сахар — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., сок лимонный — 1 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Форму для выпечки застилаю пергаментом или слегка смазываю маслом. Изюм промываю и замачиваю в теплой воде на 15 минут. В глубокой миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель, соду, сахар и корицу.

Отдельно разминаю банан вилкой в пюре, а яблоко натираю на крупной терке. Соединяю фруктовую массу, добавляю лимонный сок и растительное масло, хорошо перемешиваю. Вливаю жидкую смесь к сухим ингредиентам и замешиваю однородное тесто без комков.

Изюм аккуратно вмешиваю в тесто. Перекладываю массу в подготовленную форму и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке около 30–35 минут до золотистого цвета и сухой деревянной шпажки.

Готовому кексу даю остыть в форме 20 минут, затем перекладываю на решетку. Перед подачей присыпаю сахарной пудрой через ситечко. Идеально сочетается с чаем или кофе.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
