На премии «Большая книга» произошла техническая ошибка, рассказала RT директор Татьяна Восковская. Из-за этого на мероприятии опубликовали список из 29 номинантов вместо 30.

Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты, — заявила Восковская.

При копировании информации из внутренней таблицы организаторы не заметили строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Кроме того, в романе Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» сохранилось слово «автор», которое раньше было в столбце «Номинатор».

Ранее сообщалось, что главный редактор RT и журналистка Маргарита Симоньян обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии и заняла место наравне с такими классиками литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. Она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.