Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 17:02

Названа причина неверной публикации списков на премии «Большая книга»

RT: на премии «Большая книга» произошла техническая ошибка

Татьяна Восковская Татьяна Восковская Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На премии «Большая книга» произошла техническая ошибка, рассказала RT директор Татьяна Восковская. Из-за этого на мероприятии опубликовали список из 29 номинантов вместо 30.

Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты, — заявила Восковская.

При копировании информации из внутренней таблицы организаторы не заметили строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Кроме того, в романе Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» сохранилось слово «автор», которое раньше было в столбце «Номинатор».

Ранее сообщалось, что главный редактор RT и журналистка Маргарита Симоньян обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии и заняла место наравне с такими классиками литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. Она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.

Общество
книги
литература
Маргарита Симоньян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.