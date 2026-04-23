Дочь Тимати повторила культовый образ из кино

Дочь певца Тимати, 12-летняя Алиса Юнусова приняла участие в новой фотосессии, примерив на себя образ Матильды из знаменитого фильма Люка Бессона «Леон», сообщает издание Super. Девочка полностью повторила стиль героини Натали Портман, чей кинообраз до сих пор остается предметом активных дискуссий о чрезмерной сексуализации.

Автором идеи и организатором съемки выступила мать Тимати Симона Черноморская, выбравшая для внучки столь неожиданную роль. Симона пояснила, что считает картину Бессона блестящей, а саму Портман — уникальной находкой режиссера. В своих социальных сетях она отметила, что выбранный кинематографический образ, по ее мнению, полностью совпадает с характером Алисы.

В 1994 году Люк Бессон нашел Натали Портман. И получился блестящий, один из моих любимых, фильм «Леон». Мы решили повторить образ, который, по моему мнению, полностью совпадает с характером Алисы, — написала мать Тимати.

