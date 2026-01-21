Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети Анна Пересильд показала дерзкий образ для рекламы российского бренда

16-летняя Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, стала лицом новой рекламной кампании российского бренда одежды. Юная знаменитость предстала на снимках бренда, опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в дерзком образе, что вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Стилисты одели Пересильд в бордовый костюм с капюшоном, короткий топ и кружевные колготки. Публикация в соцсетях мгновенно собрала множество комментариев от поклонников. Одни пришли в восторг от красоты модели, другие раскритиковали работу стилистов за выбранный «не по возрасту» образ.

«Красотка какая», «Ее надо на мировой подиум», «Наряды так себе, но девушка красивая», «Не по возрасту, конечно», — поделились мнением комментаторы.

Ранее актриса Юлия Пересильд охарактеризовала связь дочери Анны и певца Вани Дмитриенко как «творческую дружбу». Знаменитость подчеркнула, что молодые артисты в настоящее время проходят серьезное испытание популярностью, поэтому пожелала им сохранить себя во всей этой суете, отметив их талант и трудолюбие.