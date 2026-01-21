Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:35

Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети

Анна Пересильд показала дерзкий образ для рекламы российского бренда

Анна Пересильд Анна Пересильд Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

16-летняя Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, стала лицом новой рекламной кампании российского бренда одежды. Юная знаменитость предстала на снимках бренда, опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в дерзком образе, что вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Стилисты одели Пересильд в бордовый костюм с капюшоном, короткий топ и кружевные колготки. Публикация в соцсетях мгновенно собрала множество комментариев от поклонников. Одни пришли в восторг от красоты модели, другие раскритиковали работу стилистов за выбранный «не по возрасту» образ.

«Красотка какая», «Ее надо на мировой подиум», «Наряды так себе, но девушка красивая», «Не по возрасту, конечно», — поделились мнением комментаторы.

Ранее актриса Юлия Пересильд охарактеризовала связь дочери Анны и певца Вани Дмитриенко как «творческую дружбу». Знаменитость подчеркнула, что молодые артисты в настоящее время проходят серьезное испытание популярностью, поэтому пожелала им сохранить себя во всей этой суете, отметив их талант и трудолюбие.

Анна Пересильд
актрисы
съемки
знаменитости
фотосессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.