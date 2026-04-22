22 апреля 2026 в 16:04

Сырники по-новому: сметану в тесто — и брусочки готовы. Нежность внутри и корочка снаружи

Фото: D-NEWS.ru
Сметану в тесто — и на сковородке получаются румяные творожные брусочки, которые внутри нежные, а снаружи с аппетитной хрустящей корочкой. Попробовала один раз вместо обычных сырников — теперь готовлю только так, потому что результат всегда идеальный.

Получается настоящая вкуснятина: мягкая, почти кремовая серединка и золотистая корочка, которая приятно хрустит.

Для приготовления вам понадобится: мука пшеничная — 220 г, сметана — 2 ст. л., творог — 350 г, яйцо — 1 шт., сахар — 60 г, разрыхлитель — 1 ч. л., масло сливочное — 15 г, сухари панировочные — по вкусу, сахарная пудра — по желанию, масло растительное — для жарки.

В миске разомните творог до однородности, добавьте яйцо, сахар и сметану, перемешайте до мягкой массы, при желании пробейте блендером.

Добавьте муку и разрыхлитель, вмешайте мягкое сливочное масло и замесите нежное тесто. Переложите его на слегка присыпанную мукой поверхность, немного обомните, разделите на части и сформируйте длинные колбаски. Обваляйте их в панировочных сухарях, нарежьте на кусочки примерно по 9–10 см и придайте форму брусочков.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте со всех сторон на среднем огне до равномерной румяной корочки. Готовые сырники переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и при подаче присыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки как мусс. Без манки и муки — нежная, высокая и не оседает.

Проверено редакцией
Быстрая выпечка из творога: топ-3 рецептов вкуснейших кексов
Семья и жизнь
Быстрая выпечка из творога: топ-3 рецептов вкуснейших кексов
Отправляю в заморозку — и бед не знаю: картофельные зразы, гнезда из фарша и сырники. Достал и запек
Общество
Отправляю в заморозку — и бед не знаю: картофельные зразы, гнезда из фарша и сырники. Достал и запек
Пеку овсянку до хруста в духовке — и завтрак получается круче десерта. Нужен кефир или йогурт и любые ягоды
Общество
Пеку овсянку до хруста в духовке — и завтрак получается круче десерта. Нужен кефир или йогурт и любые ягоды
Беру сметану и орехи — пеку ленивую пахлаву в 3 слоя: вкуснее восточной и в два раза быстрее
Общество
Беру сметану и орехи — пеку ленивую пахлаву в 3 слоя: вкуснее восточной и в два раза быстрее
Пирожки-рулетики с капустой: вместо обычной лепки верчу трубочки и обжариваю — интересный и вкусный рецепт домашней выпечки
Общество
Пирожки-рулетики с капустой: вместо обычной лепки верчу трубочки и обжариваю — интересный и вкусный рецепт домашней выпечки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

