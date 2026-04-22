Сырники по-новому: сметану в тесто — и брусочки готовы. Нежность внутри и корочка снаружи

Сырники по-новому: сметану в тесто — и брусочки готовы. Нежность внутри и корочка снаружи

Сметану в тесто — и на сковородке получаются румяные творожные брусочки, которые внутри нежные, а снаружи с аппетитной хрустящей корочкой. Попробовала один раз вместо обычных сырников — теперь готовлю только так, потому что результат всегда идеальный.

Получается настоящая вкуснятина: мягкая, почти кремовая серединка и золотистая корочка, которая приятно хрустит.

Для приготовления вам понадобится: мука пшеничная — 220 г, сметана — 2 ст. л., творог — 350 г, яйцо — 1 шт., сахар — 60 г, разрыхлитель — 1 ч. л., масло сливочное — 15 г, сухари панировочные — по вкусу, сахарная пудра — по желанию, масло растительное — для жарки.

В миске разомните творог до однородности, добавьте яйцо, сахар и сметану, перемешайте до мягкой массы, при желании пробейте блендером.

Добавьте муку и разрыхлитель, вмешайте мягкое сливочное масло и замесите нежное тесто. Переложите его на слегка присыпанную мукой поверхность, немного обомните, разделите на части и сформируйте длинные колбаски. Обваляйте их в панировочных сухарях, нарежьте на кусочки примерно по 9–10 см и придайте форму брусочков.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте со всех сторон на среднем огне до равномерной румяной корочки. Готовые сырники переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и при подаче присыпьте сахарной пудрой.

