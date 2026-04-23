Евросоюз ввел квоты на импорт российского аммиака

Европейский союз в рамках 20-го пакета санкций против России вводит официальную квоту на импорт аммиака. Новые ограничительные меры направлены на сокращение торговых отношений с Москвой, сообщила пресс-служба Евросовета.

Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительный доход: некоторых видов сырья, металлов, определенных минералов, стального и другого металлов, — добавили в союзе.

Евросоюз также намерен внести в санкционный список 46 судов, связанных с якобы перевозкой российских энергоресурсов. При этом известно, что ЕС не одобрил полный запрет на морские перевозки нефти из России.

Ранее стало известно, что Брюссель расширил санкционный список в отношении российских средств массовой информации. Теперь запрет на вещание будет расширен на организации, которые продолжают распространять контент от подсанкционных СМИ.

Помимо санкций ЕС также согласовал Украине новый пакет финансовой поддержки. Кредит Киеву составил €90 млрд (7,9 трлн рублей).