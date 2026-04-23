Евросоюз анонсировал новые «морские» санкции

Европейский союз внесет в санкционный список 46 судов, связанных с якобы перевозкой российских энергоресурсов, сообщает пресс-служба эстонского МИД на официальном сайте ведомства. При этом известно, что ЕС не одобрил полный запрет на морские перевозки нефти из России.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Тем временем помощник главы Минфина США по вопросам финансирования терроризма Джонатан Берк во время выступления в профильном комитете палаты представителей подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать действующие санкции против России и рассматривает новые способы их применения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не согласен с решением Вашингтона ослабить санкционное давление на российскую нефть. Он также косвенно обратился к партнерам, которые продолжают оказывать давление на Москву, и выразил им признательность за поддержку.