США ищут новые способы давления на Россию

Вашингтон продолжает поддерживать действующие санкции против России и рассматривает новые способы их применениям, сообщил помощник главы Минфина США по вопросам финансирования терроризма Джонатан Берк во время выступления в профильном комитете палаты представителей. Ведомство поддерживает политику президента США Дональда Трампа, направленную на урегулирование конфликта на Украине, а также на усиление давления на Иран.

Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и продолжаем работать с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать, — заявил Берк.

Он объяснил, что временное смягчение ограничительных мер в отношении российской и иранской нефти было связано с риском дестабилизации мировых рынков. В России неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными и неэффективными.

Ранее Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он объяснил свое решение просьбой руководства Пакистана.