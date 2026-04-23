23 апреля 2026 в 15:58

Евросоюз ввел новые санкции против российских СМИ

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Европейский союз в рамках очередного, 20-го пакета ограничительных мер расширил санкционный список в отношении российских средств массовой информации. О принятии новых рестрикций, направленных на усиление давления на медиасектор России, официально сообщило Министерство иностранных дел Эстонии на сайте.

Запрет на вещание будет расширен на организации, которые продолжают распространять контент от подсанкционных СМИ, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, Европейский союз внесет в санкционный список 46 судов, связанных с якобы перевозкой российских энергоресурсов. При этом известно, что ЕС не одобрил полный запрет на морские перевозки нефти из России.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Позже бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что кредит в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей), выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.

