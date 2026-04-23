Лавров раскрыл, какого признания от всего мира будет добиваться Россия

МИД: РФ будет добиваться признания геноцидом преступлений нацистов против СССР

Россия будет добиваться того, чтобы преступления против граждан Советского Союза были признаны мировым сообществом как геноцид, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, нацизм продолжает процветать в Европе.

Наша дипломатия будет последовательно добиваться, чтобы преступления нацистов и их приспешников против граждан Советского Союза всех национальностей, против всех народов Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида. Мы видим это буквально каждый день — как нацизм, прежде всего в Европе, опять поднимает голову, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Нидерланды не пригласили представителей из России на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. В российском посольстве в Гааге отметили, что не были удивлены такому решению. Дипломаты констатировали, что в европейских странах проводится сознательная политика по переписыванию истории.

Также Франция в очередной раз не позвала представителей России на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Российский посол в Париже Алексей Мешков отметил, что Москва уже привыкла к подобным жестам.