«Предпочитают закрывать глаза»: Гаага вновь наплевала на подвиг СССР Нидерланды не пригласили РФ на мероприятия по окончанию Второй мировой войны

Нидерланды не пригласили российских представителей на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны в Европе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге. Основные памятные даты там приходятся на 4 и 5 мая. В эти дни страна отмечает День памяти жертв и День освобождения от нацистской оккупации.

В последние годы местные власти каких-либо приглашений на официальные мероприятия нам не направляют, — сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что такая позиция Гааги не вызывает удивления. По мнению дипломатов, в европейских странах сегодня проводится сознательная политика по переписыванию истории и стиранию роли СССР в победе над нацизмом.

В этой связи здесь предпочитают закрывать глаза на то, что только благодаря решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма свобода Нидерландов в принципе стала возможной, — подчеркнули дипломаты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма вновь возрождаются в Германии. По его словам, это касается и стран, которые в годы Второй мировой войны присоединялись к «гитлеровским полчищам» при нападении на СССР.