23 апреля 2026 в 10:32

«Предпочитают закрывать глаза»: Гаага вновь наплевала на подвиг СССР

Нидерланды не пригласили РФ на мероприятия по окончанию Второй мировой войны

Нидерланды не пригласили российских представителей на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны в Европе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге. Основные памятные даты там приходятся на 4 и 5 мая. В эти дни страна отмечает День памяти жертв и День освобождения от нацистской оккупации.

В последние годы местные власти каких-либо приглашений на официальные мероприятия нам не направляют, — сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что такая позиция Гааги не вызывает удивления. По мнению дипломатов, в европейских странах сегодня проводится сознательная политика по переписыванию истории и стиранию роли СССР в победе над нацизмом.

В этой связи здесь предпочитают закрывать глаза на то, что только благодаря решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма свобода Нидерландов в принципе стала возможной, — подчеркнули дипломаты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма вновь возрождаются в Германии. По его словам, это касается и стран, которые в годы Второй мировой войны присоединялись к «гитлеровским полчищам» при нападении на СССР.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

