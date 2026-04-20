20 апреля 2026 в 12:28

«Нацизм реанимируется»: Лавров разнес страны из «гитлеровского полчища»

Лавров обвинил Германию в реанимации нацизма

Сергей Лавров
Идеология и практика нацизма вновь возрождаются в Германии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это касается и стран, которые в годы Второй мировой войны присоединялись к «гитлеровским полчищам» при нападении на СССР. Выступление главы МИД на заседании Совета Парламентской ассамблеи транслируется на сайте ведомства.

К огромному сожалению, сейчас эта идеология, как, собственно, и практика нацизма, реанимируется в том числе, как это ни прискорбно, в Германии, а также в тех странах, которые дружно подключались к гитлеровским полчищам при нападении на Советский Союз, — подчеркнул Лавров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что планы Германии по созданию четвертого рейха для похода на Восток обернутся провалом для самой Германии. По его словам, Берлин хочет стать центром принятия решений в борьбе Европы против России и изучает опыт Украины, в том числе из-за интереса к ее полезным ископаемым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не смог противостоять националистическому давлению в стране и не переломил «национальный угар». Неопытность коллеги привела к тому, что он не контролировал многие процессы в государстве, поэтому националисты взяли верх, подчеркнул белорусский лидер.

