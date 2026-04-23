23 апреля 2026 в 16:58

Шадаев назвал сроки обеспечения малых сел скоростным интернетом

Шадаев: обеспечение малых сел скоростным интернетом завершится до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обеспечение малых населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 человек связью и скоростным интернетом планируется до 2030 года, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что для этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций, передает пресс-служба Кремля.

До 2030 года планируем уже во всех малых населенных пунктах от 100 человек до 1000 уже создать инфраструктуру мобильного скоростного интернета четвертого поколения, так называемый LTE, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, вопрос безопасности граждан остается в приоритете.

Глава государства также отметил, что в России необходимо наладить тесное взаимодействие между правоохранителями и гражданскими властными структурами при введении ограничений на работу интернета. Российский лидер поручил проработать механизм бесперебойной работы важных для россиян сервисов.

Власть
Минцифры
Максут Шадаев
интернет
