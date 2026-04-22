Операторы не будут взимать плату за VPN-трафик? Обращение к Минцифры

Операторы не будут взимать плату за VPN-трафик? Обращение к Минцифры

Операторы связи обратились к Минцифры в контексте задачи тарифицировать зарубежный трафик, утверждают СМИ. Что известно, какова позиция игроков рынка телекоммуникаций, правда ли операторы не будут взимать плату за VPN-трафик?

Что известно о введении платы за VPN-трафик: введут или нет

В середине апреля российские телеком-компании обсуждали с Минцифры возможность отложить введение платы за потребление международного трафика более 15 Гб в месяц на мобильных сетях, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в организациях, участвующих в обсуждениях.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 мая, однако нормативно этот вопрос не урегулирован, говорится в публикации.

Так, позиция операторов связи, согласно материалу, заключается в технической неготовности взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора. По информации издания, трудности есть на этапе настройки биллинговых систем, которые позволяют в онлайн-режиме подсчитывать объем потребления интернета, минут при звонках, тарифицировать их, списывать средства и выставлять счета в рамках большого количества тарифов с разными условиями оплаты.

Один из собеседников утверждает, что некоторые участники дискуссий с Минцифры попросили дать им несколько месяцев, чтобы скорректировать тарифные планы, сделав их не такими болезненными для потребителей. Другой источник, знакомый с ходом обсуждений, добавил, что некоторые игроки готовы исполнять требования и с начала мая, тогда как другим требуется время до осени.

Сами операторы связи не комментировали эти сообщения.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил их принять меры против использования VPN-сервисов, в том числе ввести плату за потребление более 15 Гб международного трафика в месяц.

Как в России борются с VPN

В апреле популярные онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN. Подобные уведомления появились в приложениях ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания.

Например, Wildberries и Ozon говорят пользователям о необходимости отключить VPN для стабильной работы приложения. «Иль де Ботэ» предупреждает о возможных ошибках при его использовании.

Приложение популярной сети кофеен также информирует, что VPN может повлиять на корректность работы сервиса и вызвать непредвиденные сбои, поэтому пользователям рекомендуют временно отключить такие инструменты для обеспечения стабильного функционирования.

Приложения некоторых популярных сетей супермаркетов не «пускают» пользователей, выводя сообщение о необходимости отключить VPN. При этом остается возможность отсканировать карту магазина.

В середине апреля стало известно, что около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи, идущими из России в Европу, подписали мораторий на их расширение. Документ был подписан на совещании с главой Минцифры, посвященном ограничению работы VPN-сервисов, утверждается в публикациях СМИ.

«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть „поставят экономический фильтр“», — гласят сообщения.

По информации в Сети, власти рассчитывают, что мораторий вынудит зарубежные сервисы устанавливать серверы в России, в противном случае их пользователи столкнутся с замедлением интернета. Срок действия моратория не назван. Также компании обяжут ежемесячно отчитываться об объеме трансграничного трафика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не вводили ответственности за использование VPN-сервисов. Он добавил, что не располагает информацией о планах по запрету таких сервисов.

«Рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор», — заключил Песков.

В Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов. Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Список, по задумке, будет включать только доверенные решения для туннелирования трафика, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности.

