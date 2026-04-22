22 апреля 2026 в 11:43

Магнитные бури сегодня, 22 апреля: что завтра, головные боли, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 22 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как защититься от бури?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 апреля

В среду, 22 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель был в прогнозируемом диапазоне в начале суток; в дальнейшем Кр-индекс стал снижаться.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли шесть новых вспышек — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,7. В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии заявили о заметном усилении активности звезды.

«С утра был зарегистрирован довольно крупный двойной выброс протуберанцев, произошедший одновременно на северном и южном полюсах Солнца. <...> Чисто визуально причины роста пока не считываются. Основной выброс энергии происходит на восточном (левом) крае Солнца. В течение суток все либо успокоится, и тогда вопрос о причинах утратит актуальность, либо, наоборот, вырастет до уровня, когда разобраться в ситуации получится уже без всякого напряжения», — пояснили астрономы.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 22 апреля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В четверг, 23 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток будет в зеленой зоне, зафиксировавшись в районе двух единиц.

Как защититься от магнитной бури

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — пишет my-calend.

Врач-терапевт Искандар Хасанов посоветовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами. Также следует минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры.

«Людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — добавил он.

Релаксация, физическая активность, теплые ванны и установка комфортной температуры в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью, считает врач Екатерина Курбатова.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы. В целом самое важное — быть внимательным к своему организму», — пояснила Курбатова.

Также во время магнитных бурь необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм, отметила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха», — подчеркнула врач.

Егор Зверев
