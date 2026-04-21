Магнитные бури сегодня, 21 апреля: что завтра, утомляемость, бессонница

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 апреля

Во вторник, 21 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц с краткосрочным переходом в желтую зону между 06:00 и 09:00 мск.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался выше прогнозируемых значений, приблизившись к пяти единицам уже после 03:00 мск. Ситуация стабилизировалась после 09:00 мск.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 48%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли три новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,4.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 21 апреля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В среду, 22 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток будет в зеленой зоне — в районе двух-трех единиц.

В лаборатории солнечной астрономии геомагнитную обстановку на Земле объяснили воздействием корональной дыры на Солнце. По словам специалистов, ситуация начнет стабилизироваться сегодня, 21 апреля, хотя полностью воздействие будет снято только к середине недели.

Как бури влияют на человека

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например провоцировать обострение таких болезней, как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <…> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул он.

По словам терапевта Анны Лупач, в период геомагнитных колебаний могут проявляться следующие недомогания: повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Она добавила, что нередко подобные симптомы испытывают люди с хроническими заболеваниями.

Лупач рекомендовала метеозависимым оставаться дома при изменениях погоды. Она посоветовала проконсультироваться со специалистами, чтобы подобрать таблетки «первой помощи». Людям, зависящим от погоды, все лекарства нужно принимать по расписанию.

Как утверждает терапевт, при борьбе с метеозависимостью также действенны принципы здорового образа жизни, поэтому необходимо пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов, правильно питаться и заниматься спортом.

