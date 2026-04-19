Магнитные бури сегодня, 19 апреля: что завтра, проблемы со сном, боли

Сегодня, 19 апреля, на Земле фиксируется магнитная буря уровня G1, рассказали эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 19 апреля, магнитная буря продлится в течение всего дня.

«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1, минимальный по пятибалльной шкале. Общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может быть довольно значительной, от пяти до семи суток», — пояснили эксперты.

По информации портала my-calend, сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 апреля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций», — говорится в публикации.

Какое влияние магнитная буря может оказывать на организм

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также, по его словам, необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — пояснил специалист.

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

