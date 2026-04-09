Популярные приложения в России начали бороться с VPN Онлайн-сервисы начали информировать об ошибках при включенном VPN в России

Популярные в России онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN и других средств обхода блокировок, сообщает РИА Новости. Подобные уведомления появились в приложениях ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания.

Например, сервис Wildberries сообщает пользователям о необходимости отключить VPN для стабильной работы приложения. «Иль де Ботэ» предупреждает о возможных ошибках при его использовании.

Приложение сети «Шоколадница» также информирует, что активный VPN может повлиять на корректность работы сервиса и вызвать непредвиденные сбои, поэтому пользователям рекомендуют временно отключить такие инструменты для обеспечения стабильного функционирования.

Мы заметили, что у вас включен VPN. Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN, — сказано в уведомлении «Шоколадницы».

Ранее в МВД заявили, что информация о якобы проводимых проверках смартфонов граждан на наличие VPN и мессенджеров не соответствует действительности. В ведомстве уточнили, что подобные мероприятия не планируются.

Также депутат Антон Горелкин заявил, что вопрос о полном запрете VPN и введении ответственности за их использование не рассматривался. Он отметил, что выступает против таких жестких мер и рассчитывает на поиск компромиссного решения.