В Госдуме успокоили по поводу тотального запрета VPN Горелкин заверил, что в Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN

Полный запрет VPN и наказание за их использование не рассматривались в Госдуме, заявил первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин в MAX. Он добавил, что выступает против столь кардинальных мер.

Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений. Именно в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы, а вот полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались, — сообщил парламентарий.

Он выразил надежду, что Минцифры удастся найти компромисс в решении проблемы. По словам депутата, трудности возникли из-за отказа зарубежных платформ соблюдать законы России.

Ранее Минцифры выступило против введения административной ответственности за использование VPN. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей. В ведомстве отметили, что настаивают на поиске более мягких способов регулирования.