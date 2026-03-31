Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:55

В Госдуме успокоили по поводу тотального запрета VPN

Горелкин заверил, что в Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полный запрет VPN и наказание за их использование не рассматривались в Госдуме, заявил первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин в MAX. Он добавил, что выступает против столь кардинальных мер.

Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений. Именно в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы, а вот полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались, — сообщил парламентарий.

Он выразил надежду, что Минцифры удастся найти компромисс в решении проблемы. По словам депутата, трудности возникли из-за отказа зарубежных платформ соблюдать законы России.

Ранее Минцифры выступило против введения административной ответственности за использование VPN. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей. В ведомстве отметили, что настаивают на поиске более мягких способов регулирования.

Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.