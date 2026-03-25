В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты Депутат Горелкин заявил о распаде единого интернета на суверенные зоны

Мир вступил в эпоху фрагментации интернета по блоковому принципу, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, ведущие державы все чаще создают суверенные сегменты Сети, защищая свои цифровые границы из-за высокого уровня международной конфликтности.

Горелкин отметил, что даже внутри западного мира наблюдаются противоречия, так как Европа стремится отгородиться от технологического влияния США. Парламентарий уверен, что прежняя модель глобализации, существовавшая последние 20 лет, безвозвратно уходит в прошлое. Возвращение к единому цифровому пространству возможно лишь через создание жестких наднациональных правил под эгидой ООН.

Мне хочется как технооптимисту смотреть позитивно вдаль, но, откровенно говоря, это произойдет не в ближайшем будущем. К сожалению, мы видим пока нарастание противоречий в самых разных точках земного шара, — заключил депутат.

Горелкин ожидает, что разделение Сети на изолированные зоны станет новой реальностью для пользователей и государственных регуляторов.

Ранее американский журналист Рик Санчес сообщил, что его личный канал на YouTube был навсегда заблокирован после того, как он опубликовал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В своем посте в соцсети X он задался вопросом, куда делась свобода слова.