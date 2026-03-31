Минцифры отказалось поддерживать наказание за использование VPN

Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN, сообщил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев. Ведомство считает, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей.
Во-вторых, мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится, — сказал Шадаев.
В Минцифры настаивают на поиске более мягких способов регулирования. Шадаев подчеркнул, что наказание за VPN не входит в планы ведомства.
Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры России приступило к реализации мер по снижению использования VPN на территории страны. По его словам, эта работа проводится в рамках исполнения действующего законодательства и контроля за доступом к зарубежным платформам.
До этого первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заверил, что в России не обсуждается тотальный запрет VPN-сервисов. Депутат подчеркнул, что технология VPN широко используется в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.