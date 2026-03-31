31 марта 2026 в 00:07

В Минцифры прокомментировали меры по снижению использования VPN

Шадаев: Минцифры обязали снизить использование VPN в России

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
Минцифры России приступило к реализации мер по снижению использования VPN на территории страны, сообщил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, эта работа проводится в рамках исполнения действующего законодательства и контроля за доступом к зарубежным платформам.

Во-первых, Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN, — сказал Шадаев.

Ранее депутат Мария Бутина сообщила, что администрация Telegram предоставляет мировым спецслужбам доступ к мессенджеру. По ее словам, шифрование, временные пароли и другие меры безопасности на самом деле не защищают данные пользователей. Бутина подчеркнула, что принимаемые в отношении Telegram меры вынужденные, но необходимые.

До первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заверил, что в России не обсуждается тотальный запрет VPN-сервисов. Депутат подчеркнул, что технология VPN широко используется в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.

В Минцифры прокомментировали меры по снижению использования VPN
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

