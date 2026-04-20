В Госдуме обвинили Telegram в отказе помогать в борьбе с мошенниками

Telegram и другие иностранные мессенджеры не сотрудничают с Россией в вопросе борьбы с мошенниками, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на полях III Флагманской кросс-отраслевой конференции «АКПО-Конф». Он уточнил, что платформы не помогают оперативно ловить аферистов и блокировать их аккаунты, передает ТАСС.

Ни Telegram, ни другие иностранные платформы не сотрудничают [с Россией] с точки зрения борьбы с мошенниками, — сказал Горелкин.

Ранее глава комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что работа Telegram может быть восстановлена. Это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства, добавил он.

До этого в Telegram обнаружили критическую уязвимость, позволяющую удаленно взломать аккаунт без действий пользователя. Уровень опасности достигает 9,8 балла из 10. При этом злоумышленнику не требуется авторизация, а жертве — переход по ссылкам или иные действия.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
