В Госдуме обвинили Telegram в отказе помогать в борьбе с мошенниками Горелкин: Telegram не сотрудничает с Россией в вопросе борьбы с мошенниками

Telegram и другие иностранные мессенджеры не сотрудничают с Россией в вопросе борьбы с мошенниками, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на полях III Флагманской кросс-отраслевой конференции «АКПО-Конф». Он уточнил, что платформы не помогают оперативно ловить аферистов и блокировать их аккаунты, передает ТАСС.

Ни Telegram, ни другие иностранные платформы не сотрудничают [с Россией] с точки зрения борьбы с мошенниками, — сказал Горелкин.

Ранее глава комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что работа Telegram может быть восстановлена. Это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства, добавил он.

До этого в Telegram обнаружили критическую уязвимость, позволяющую удаленно взломать аккаунт без действий пользователя. Уровень опасности достигает 9,8 балла из 10. При этом злоумышленнику не требуется авторизация, а жертве — переход по ссылкам или иные действия.