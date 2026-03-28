28 марта 2026 в 10:50

В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Telegram обнаружена критическая уязвимость, позволяющая удаленно взломать аккаунт без действий пользователя, следует из данных сервиса Zero Day Initiative (ZDI). Уровень опасности достигает 9,8 балла из 10.

Уязвимость может эксплуатироваться через интернет без физического доступа к устройству. При этом злоумышленнику не требуется авторизация, а жертве — переход по ссылкам или иные действия. Уязвимость может привести к утечке данных и нарушению работы аккаунта.

Участник ZDI и эксперт в области безопасности Майкл Деплант направил информацию о баге разработчикам Telegram. Официальных комментариев от мессенджера пока не поступало.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко сообщил, что любое предложение в Telegram скачать какую-либо программу, обновить систему через файл или проверить себя в списке на блокировку — это мошенничество. Чтобы защититься, он порекомендовал скрыть номер телефона в мессенджере и запретить добавление в группы.

В МВД между тем предупредили, что мошенники стали маскироваться под службу поддержки в Telegram. Такие аферисты пишут в секретные чаты и могут получить доступ к аккаунту того или иного пользователя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Хегсет отказался присваивать генеральские звания чернокожим и женщинам
Звезду «Берлинского блюза» обвинили в «порномести»
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
