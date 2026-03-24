Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них

IT-эксперт Клименко: только мошенники просят скачать какой-либо софт в Telegram

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Любое предложение в Telegram скачать какую-либо программу, обновить систему через файл или проверить себя в списке на блокировку — это мошенничество, заявил NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Чтобы защититься, он порекомендовал скрыть номер телефона в мессенджере и запретить добавление в группы.

Помните, что любое предложение скачать патч, обновить систему через файл или проверить себя в списке на блокировку — это 100% мошенничество. Скройте свой номер телефона и запретите добавлять вас в группы, кроме контактов. Это сузит воронку для спамеров, — порекомендовал Клименко.

Ранее эксперт заявил, что судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют. По его словам, мессенджер будет последним в череде «опальных» сервисов. При этом эксперт подчеркнул, что не может спрогнозировать дату блокировки. Он добавил, что сейчас требуется, чтобы в Telegram не было анонимности, поэтому «нельзя выдавать только крупных террористов, думая, что с остальной мелочевкой как-нибудь сами разберутся».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

