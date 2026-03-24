В МВД России рассказали, как мошенники стали маскироваться в Telegram

МВД: мошенники маскируются под службу поддержки в Telegram

Мошенники стали маскироваться под службу поддержки в Telegram, сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале. Такие аферисты пишут в секретные чаты и могут получить доступ к аккаунту того или иного пользователя.

После получения доступа к учетной записи они могут завладеть контактами и использовать аккаунт для дальнейшего мошенничества, в том числе для обмана знакомых пользователя. Киберполиция разъяснила, что схема предполагает отправку сообщения о якобы зафиксированном входе в аккаунт с нового устройства. Для подтверждения аутентификации пользователю предлагают перейти по ссылке, ведущей на фишинговый ресурс, либо ввести код.

В управлении также напомнили, что официальные уведомления Telegram поступают в обычные чаты от верифицированных аккаунтов, отмеченных специальным знаком подтверждения.

Ранее в пресс-центре Министерства внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».