Плата и наказание за VPN в России: новая инициатива Минцифры, детали, фейк

Россиян могут начать наказывать за использование VPN, а также взимать плату за использование таких сервисов, сообщили источники. Какая ответственность может ждать россиян за VPN, сколько составит комиссия операторов, что об этом известно, фейк ли это?

Правда ли, что за VPN будут наказывать

Источник на IT-рынке, знакомый с содержанием совещаний представителей бизнеса и главы Минцифры Максута Шадаева, отметил, что министр не исключил возможность появления наказания в виде административной ответственности за использование средств обхода блокировок.

По его словам, глава министерства выразил надежду, что удастся обойтись без таких мер. Подробностей инициативы нет.

На первой встрече были представители крупных операторов связи, на второй — цифровых платформ (VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») и интернет-ретейлеры.

Правда ли, что мобильные операторы будут взимать плату за VPN

Также операторы могут ввести плату за использование VPN, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, пользующихся подобными средствами, отметил источник. Отмечается, что операторов связи попросили принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок, в частности ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Введение ограничений возможно до 1 мая, сообщил другой источник из телекоммуникационной отрасли.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кроме того, платформы попросили ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. Источники издания Forbes сходятся во мнении, что инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента.

Партнер Comnews Research Леонид Коник в разговоре с Forbes выразил мнение, что базовый тарифный пакет у сотовых операторов включает 5 Гб интернет-трафика в месяц, поэтому 15 Гб — «огромный лимит, которого с лихвой хватит и на Telegram, и на иные заблокированные сервисы, разве что смотреть YouTube с утра до вечера не получится».

«Плати и кайся», — горько иронизируют интернет-пользователи.

Однако есть предположение, что информация может не соответствовать действительности. 22 октября 2025 года на юмористическом портале «Панорама» появилась публикация «При использовании VPN мобильные операторы начнут брать плату за роуминг», в которой говорится, что «передача данных через VPN станет считаться виртуальным выездом за границу и будет оплачиваться в соответствии с географией трафика». Так, издание приводит фейковую цитату «представителя крупного мобильного оператора»: «Все очень просто: если вы находитесь в Москве, но ваш трафик идет через Нидерланды, значит, с нашей точки зрения, вы в Нидерландах. Эта недружественная страна не входит в зону национального обслуживания».

Комментаторы в Telegram из-за схожести тем публикаций успели обвинить Forbes в распространении фейков.

«Читаешь „Панораму“ — знаешь будущее!» — говорится в Telegram-канале шуточного издания.

Минцифры отключит россиянам App Store? Как оплачивать

Министерство цифрового развития обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно заблокировать оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, писал NEWS.ru со ссылкой на источник. Это рассматривается в качестве меры давления на американскую компанию для возвращения российских приложений на платформу.

«Минцифры на совещании с „большой четверкой“ (крупнейшими операторами связи. — NEWS.ru) 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store», — сказал источник.

Доподлинно не известно, будет ли введен запрет со стороны Минцифры.

Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple с мобильного счета сейчас доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая оплата есть через партнеров.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

После начала СВО оставался доступным вариант пополнения Apple ID с помощью подарочных карт — их продавали крупные российские ретейлеры. Сейчас в России нет физических подарочных карт, однако онлайн-посредники продают цифровые коды на маркетплейсах и в специализированных сервисах. Подобный способ предполагает комиссию в 15–20%. Более того, код должен быть предназначен именно для России, так как регионы у цифрового ваучера и учетной записи Apple ID должны совпадать во избежание ошибки системы. Запретит ли Минцифры подарочные сертификаты — также неизвестно.

