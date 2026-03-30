«Мама, за что?» Нетрезвая женщина жестоко избила сына перед камерой: детали

В Екатеринбурге женщина избила сына перед камерой домофона. Какие детали известны об инциденте, почему мать накинулась на отпрыска, накажут ли ее?

Как мать избила сына перед камерой домофона

Накануне в Сети появился видеоролик, запечатленный на камеру домофона ночью 28 марта. Трагедия разыгралась у подъезда дома № 26 по улице 40-летия Комсомола.

На кадрах видно: женщина с бутылкой или банкой и пакетом в руках подходит к подъезду, за ней идет мальчик на вид 10-летнего возраста. Екатеринбурженка избавляется от ноши и обрушивается на ребенка с кулаками, нанося удары по голове, параллельно выкрикивая оскорбления.

Затем мать попыталась пнуть отпрыска, но потеряла равновесие и упала на землю. Будучи не в силах подняться самостоятельно, она требует: «Поднимай меня!» Сын помогает женщине встать, после чего она тут же наносит ему новую серию ударов по голове. Ребенок закрывается руками и говорит: «Мама, за что?» В ответ женщина обвиняет его в предательстве.

Позже женщина заявила, что разбила новый телефон при падении. В этом она также обвинила ребенка. Мальчик же просил мать не плакать, добавляя, что он всегда на ее стороне. В конце видеозаписи женщина попыталась нанести еще несколько ударов сыну — на этот раз пакетом.

Накажут ли мать за избиение сына

На видео обратили внимание правоохранители. Управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило о возбуждении уголовного дела об истязании. Санкции по статье предусматривают наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы сроком до трех лет. При этом по второй части статьи, в которой в том числе указано совершение преступления в отношении несовершеннолетнего, возможно наказание только в виде лишения свободы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В ходе расследования выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется характеризующий материал в отношении семьи», — говорится в сообщении СК.

Личность женщины уже установлена, уточнили правоохранители. Ранее семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Точная причина такого поступка законного представителя в отношении несовершеннолетнего сейчас устанавливается сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СКР», — подчеркнул официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

На видео также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Почти во всех пабликах сейчас публикуют кадры, на которых нетрезвая женщина жестоко избивает сына у подъезда в Екатеринбурге. Просто невозможно на это смотреть. Направим материалы в СК с просьбой провести проверку. Кто знает, может быть, в семье постоянно такое происходит», — написала Мизулина.

Позднее она также сообщила о возбуждении уголовного дела правоохранителями.

Были ли еще похожие случаи

Около недели назад очевидцы сняли на видео инцидент в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области. На кадрах видно: группа людей приводит мальчика к маме, которая сходу замахивается на него кулаком. Ребенок падает на землю, и она наносит еще несколько ударов.

Судя по диалогу, мальчик убежал из дома, его нашли друзья и привели обратно. Женщина благодарит их: «Спасибо, я сама бы не поймала». Позже она говорит ребенку: «Иди сюда, не бойся, я тебя не трону», а дальше бьет его по лицу. Соседи характеризуют семью как не очень благополучную.

В середине видео парень пытается отбежать от матери, но та хватает его за руку, вновь валит на землю и продолжает бить. Кадры заканчиваются тем, как женщина уводит мальчика за руку домой.

